Katolikker er utilfredse med covid-regler i kæmpekirke

Belgiens katolikker protesterer over, at der kun må være 15 deltagere i messen i en af verdens største kirker.

Den store nationale basilika i Bruxelles er med en højde på 89 meter, en længde på 167 meter og en bredde på det bredeste sted på 107,8 meter blandt verdens største kirker.

Så der er plads til en stor menighed.

Det mener Belgiens katolikker også. Derfor er de utilfredse med, at de landsdækkende coronaregler for antal deltagere i en messe også gælder for basilikaen i den belgiske hovedstad.

Reglerne siger, at der højest må være 15 deltagere i en messe.

Søndag demonstrerede snesevis af katolikker og medlemmer af andre trossamfund i Bruxelles.

De opfordrede til at ændre reglerne.

- Her, i højere grad end i enhver anden bygning i Belgien, er denne lov helt utrolig absurd, siger Marc Leroy, præst i basilikaen.

Sammen med repræsentanter fra andre trosretninger har han nu organiseret en underskriftsindsamling online for at få opbakning til at ændre coronareglerne, så de justeres efter størrelsen på eksempelvis en kirke.

Basilikaen dækker et areal på 8000 kvadratmeter.

- Denne bygning er så stor sammenlignet med en bus, en lufthavn eller et fly med 300 eller 400 passagerer. Jeg finder det absurd, at man kun tillader 15 personer i basilikaen, siger Jacques Jazz, et medlem af kirkens menighed.

I turistbrochurer kaldes den verdens femte største kirke. Den ligger i det vestlige Bruxelles, er i art deco-stil og kan rumme en menighed på hundredvis af mennesker.

Begrænsningen på 15 personer til en gudstjeneste blev fastsat af regeringen i december, da Belgien blev ramt af sin anden bølge af covid-19.

Under første fase af pandemien var religiøse ceremonier helt forbudt.

En talskvinde for Belgiens indenrigsministerium siger, at målet med reglerne var at bremse smittespredning i lukkede rum, hvor der ofte ikke er ventilation.

Hun tilføjer, at regeringen på fredag vil mødes for at drøfte restriktioner.

Præsten Marc Leroy siger, at kirken har holdt et stort antal gudstjenester og ceremonier i et forsøg på at betjene så mange mennesker som muligt.

Han tilføjer, at han alligevel har været nødt til at afvise folk, der ville ind i kirken.

Han venter, at det kan blive værre, nu da påsken nærmer sig.

