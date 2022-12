Katolsk biskop: Benedikt var en af de største paver i nyere tid

Den tidligere pave Benedikt, der lørdag er død efter flere år med svagt helbred, var "en af de største paver i nyere tid".

Det siger biskop i den katolske kirke i Danmark Czeslaw Kozon i en udtalelse.

Ekspaven, der blev 95 år, trak sig i 2013 fra sin position af helbredsmæssige årsager.

Han blev den første pave i cirka 600 år til at trække sig fra posten. Normalt forbliver paver i deres embede indtil deres død.

Biskoppen i den danske katolske kirke beskriver den tidligere pave som en person, der "selv om det intellektuelle niveau var højt, forstod at gøre stoffet forståeligt og relevant".

Benedikt var ifølge den danske biskop "ydmyg og beskeden, selv om han færdes i storslåede omgivelser".

- Selv den generthed, som flere hæftede sig ved, overvandt han på mange måder, efter at han var blevet pave og fik således en stilfærdig, men autentisk gennemslagskraft, siger Czeslaw Kozon.

Der har tidligere været fremsat kritik af pave Benedikt.

En rapport fra januar i år kritiserede Benedikt for som ærkebiskop i München i 1980'erne ikke at have stoppet fire præster, der begik seksuelle overgreb.

Pave Benedikt afviste selv at have gjort noget galt og blev støttet af Vatikanet.

Czeslaw Kozon mener, at det er forventeligt med kritik af den afdøde pave, men han finder den "uberettiget".

- Den stærke kritik af ham, som sikkert vil følge ham og præge hans eftermæle, er helt uberettiget.

- Som pave var det hans opgave at forklare og forsvare Kirkens lære, men i en tid, hvor mange sætter spørgsmålstegn ved den, er det forventeligt, at man forsøger at tegne et negativt billede af ham, siger Kozon i udtalelsen.

Pave Frans vil 5. januar stå i spidsen for ekspavens begravelse, oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

