Keir Starmer har fem år til at få Labour tilbage på sporet

Som nyvalgt Labour-leder vil Keir Starmer bide Boris Johnsons konservative regering i haserne – også når det kommer til kampen mod coronavirus. Den anden store opgave er at gøre op med antisemitismen, der fik lov til at brede sig under Jeremy Corbyn

Tiden er Keir Starmers bedste ven.

Og i politisk forstand har han tid at løbe på. For der er (med mindre der sker noget dramatisk) næsten fem år til næste britiske parlamentsvalg.

Men hans første udfordring, efter at han lørdag blev valgt som ny leder af Labour, er at demonstrere, hvordan partiet leverer seriøs oppositionspolitik under coronakrisen.

Og her anlagde Keir Starmer den kritiske linje, efter han i lørdags som forventet vandt kampen om at blive partiets nye leder efter Jeremy Corbyn.

Ganske vist lover han på den ene side at arbejde sammen med regeringen om at løse coronakrisen, som også lammer det britiske samfund, og den forhenværende menneskerettighedsadvokat er villig til at støtte yderligere begrænsninger i befolkningens bevægelsesfrihed for dæmme op for smittefaren.

Men når det er sagt, så er han også kritisk over for premierminister Boris Johnsons hidtidige håndtering af krisen, og han har krævet flere tests, hurtigere vaccine, bedre beskyttelsesudstyr til ansatte i sundhedssektoren og ikke mindst en plan for, hvordan landet kommer videre efter krisen. Hertil kommer, at han kræver bedre løn og arbejdsvilkår for de nøglearbejdere som sygeplejersker, der går forrest i kampen mod coronavirus.

For den 57-årige Keir Starmer bliver den indenrigspolitiske udfordring netop at levere oppositionspolitik til Boris Johnsons regering. For Boris Johnson og hans finansminister Rishi Sunak gjorde, allerede før coronakrisen brød ud, op med over 10 års konservativ nedskæringspolitik og skruede op for de offentlige pengestrømme for at sætte gang i økonomien.

Den nye konservative politik gør det vanskeligt for Keir Starmer at komme med en overbudspolitik, som ellers er typisk oppositionspolitik.

Keir Starmer – eller rettere Sir Keir Starmer, for han blev i 2014 slået til ridder for sin indsats som leder af den offentlige anklagemyndighed – har gjort lynkarriere i Labour.

Det er kun fem år siden, at han blev valgt til parlamentet. Her blev han hurtig en markant figur i partiet som partiets Brexit-ordfører.

I kampen om at blive ny Labour-leder var han oppe imod Rebecca Long Bailey, der blev set som en fortsættelse af Jeremy Corbyns politik, der har ført Labour længere ud på venstrefløjen, og på den anden side Lisa Nandy, der hører til på partiets højrefløj.

Keir Starmer har understreget, at han er socialist og ligger relativt i midten af Labour.

Hans sejr var ganske solid. Han fik 56,2 procent af alle stemmerne – over det dobbelte af nummer to, Rebecca Long Bailey.

Dermed kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved hans mandat som leder. Og i modsætning til Jeremy Corbyn, som havde en stor del af Labours parlamentsgruppe imod sig, så har også flertallet af parlamentsmedlemmerne peget på Keir Starmer som leder. Dermed skulle der være mere ro på bagsmækken, end der har været under Jeremy Corbyn.

Som noget af det første har Keir Starmer rakt en forsonende hånd ud til det jødiske samfund i Storbritannien.

Under Jeremy Corbyn har Labour de seneste år været splittet af anklager om, at antisemitisme har fået lov til at brede sig i partiet. Og trods talrige tiltag og forsikringer har partiet ikke formået at lukke den debat ned.

Keir Starmer har sagt, at han vil måle sin egen succes på, om det lykkedes at vinde de jødiske stemmer tilbage til Labour – og ikke mindst få nogle af de jødiske tidligere parlamentsmedlemmer, som har forladt partiet i protest, tilbage i folden.

Forventningen er, at Keir Starmer vil føre en hård kurs, og det er også et spørgsmål, han personligt har aktier i.

Hans hustru, advokaten Victoria Alexander, er jøde. Parret har en søn og datter, og de bliver opdraget i hustruens jødiske tro.