Kemiekspert: Dødelig gift overlever kun i beholder

Nervegiften Novichok fordamper i naturen, men kan ifølge dansk kemiekspert overleve som væske i beholder.

En britisk mand og kvinde i midten af 40'erne er i kritisk tilstand, efter at de ifølge myndighederne har været udsat for nervegiften Novichok.

Det var den samme type gift, der gjorde den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter alvorligt syge tilbage i marts måned.

Hvordan parret fra Amesbury er kommet i kontakt med den dødelige gift, er endnu ikke klarlagt.

Men giften kan ikke overleve i den fri natur, lyder det fra specialkonsulent Jan Steen Jensen fra Beredskabsstyrelsen.

- Giften kan kun overleve, hvis den har været i en form for beholder.

- I den fri natur ville den have været vasket ud med regnvandet eller nedbrudt af fugt og mikroorganismer, siger den danske kemiekspert.

- Til gengæld kan giften fint overleve i væskeform, hvis den er kapslet inde i en beholder og opbevares tørt, siger han.

Et scenarie er, at parret kan have samlet en beholder op med nogle få dråber af den potente nervegift.

Novichok blev udviklet af Sovjetunionens militær i 1970'erne og 1980'erne og regnes for at være blandt de farligste stoffer i verden.

Amesbury ligger nær Salisbury, hvor Skripal og hans datter blev udsat for angrebet.

De britiske myndigheder arbejder ud fra en teori om, at der er en sammenhæng mellem de to episoder.

Man mener dog ikke, at parret fra Amesbury har været offer for et målrettet angreb.

En ven af parret har til flere britiske medier fortalt, at manden svedte voldsomt og sagde underlige lyde, inden han kollapsede.

Det er symptomer, der kan være forenelige med, at man har været udsat for Novichok, forklarer Jan Steen Jensen.

- Novichok går ind og påvirker nervesystemet, så det ikke kan slappe af.

- Pupillerne bliver små, og der kan ophobes sekret i luftvejene, som derved ikke virker ordentligt.

- Man kan begynde at svede, få tåre- og spytflåd, kvalme og opkast.

- Og så kan man gå i så meget krampe, at man kan dø af det, fordi man ikke kan trække vejret, siger Jan Steen Jensen.

De britiske myndigheder opfordrer ifølge SkyNews folk til at være påpasselige med at samle ukendte genstande op i naturen.

/ritzau/