Kemisk fabrik brænder voldsomt i det nordlige Frankrig

Borgere opfordres til at blive indendørs, efter at en brand er brudt ud i en fabrik i den franske by Rouen.

Torsdag formiddag har en tyk, sort røg bredt sig ud over byen Rouen i det nordlige Frankrig, efter at en brand brød ud i en kemisk fabrik.

Myndighederne har lukket omkringliggende skoler og opfordret borgere til at holde sig indendørs.

200 brandmænd og 60 brandbiler kæmper fortsat mod ilden, der brød ud natten til torsdag i et opbevaringsanlæg tilhørende selskabet Lubrizol.

Fabrikken skal opbevare industrikemikalier, men nyhedsbureauet AFP specificerer ikke, hvilke kemikalier det drejer sig om.

Landets indenrigsminister, Christophe Castaner, har i den franske RTL-radio opfordret til ikke at gå i panik.

- Men vi skal være meget forsigtige, siger han og tilføjer:

- Der er ikke noget, der får os til at tro, at der er en risiko forbundet med røgen.

Fabrikken, der ligger på kanten af floden Seinen i Rouen, er ejet af den rige amerikanske investor Warren Buffett.

Men ifølge en højtstående embedsmand i regeringen, der arbejder med regionen, er der risiko for, at Seinen kan blive påvirket.

- Vi kæmper fortsat med branden med mulighed for, at forureningen kan komme ud i Seinen, siger Pierre-Andre Durand omkring klokken 11.10 torsdag.

