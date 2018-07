Kemisk vagthund: Der blev brugt klorin i Douma

Vagthund for brug af kemiske våben har undersøgt, om der er brugt kemiske våben i Douma i Syrien. Det er der.

En foreløbig rapport fra OPCW, Organisationen til forbud mod kemiske våben, siger, at der blev anvendt klorin i et angreb i april i byen Douma i Syrien.

Det skriver Reuters.

Hospitalskilder i byen sagde dengang, at omkring 40 mennesker blev dræbt, og det førte til, at USA, Storbritannien og Frankrig gennemførte luftangreb mod militære mål hos det syriske regime.

Douma ligger lige øst for Syriens hovedstad, Damaskus, og frem til april i år havde området været under oprøreres kontrol i seks år.

Men præsident Bashar al-Assads regeringshær var i offensiven, og 7. april skete der noget.

Da blev der ifølge hjælpeorganisationer og oprørere brugt giftgas, og det var, siger den foreløbige rapport, klorin.

- Forskellige organiske, klorinkemikalier blev fundet i prøver fra to steder, hedder det i rapporten.

Videre hedder det, at der ikke er fundet spor af nervegas.

Syrien afviste i april, at landet havde brugt gift under angrebet. Rusland, der er allieret med præsident Assa, kaldte rapporterne om brug af gift for "falske oplysninger".

Rusland sagde også, at eksperter fra Ruslands militær havde taget prøver fra stedet, hvor angrebet skulle have fundet sted, og at der ikke var spor af kemikalier.

