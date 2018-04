Kemiske våbeninspektører ankommer til Douma

OPCW's eksperter har været i Douma for at samle prøver til undersøgelse af et eventuelt kemisk angreb.

Eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) har søndag for første gang været på besøg i den syriske by Douma. Det oplyser organisationen selv i en pressemeddelelse.

Her har de indsamlet prøver, der skal analyseres. Formålet er at undersøge, om der har fundet et angreb med kemiske våben sted i byen.

USA, Storbritannien og sundhedsorganisationer i Douma anklager den syriske regering for at have brugt kemiske våben på byen i et angreb 7. april.

- OPCW vil evaluere situationen og overveje yderligere skridt inklusiv muligvis et yderligere besøg i Douma, skriver OPCW.

- De prøver, der er blevet indsamlet, vil blive transporteret til OPCW's laboratorium i Rijswijk (i Holland, red.) og siden sendt til analyse i OPCW's dertil designede laboratorier.

OPCW's inspektører har dermed også forladt Douma igen.

/ritzau/