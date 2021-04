Kendelse fastslår Salvini skal stilles for retten i migrantsag

Retssag indledes 15. september i Palermo mod den tidligere italienske indenrigsminister.

En italiensk dommer siger i en kendelse, at lederen af det højreorienterede parti Liga, Matteo Salvini, skal stilles for retten for som tidligere minister at have blokeret, at et skib med migranter kunne søge italiensk havn.

Retssagen starter 15. september i Palermo, afgør dommeren.

Salvini var på det tidspunkt i 2019 indenrigsminister.

/ritzau/Reuters