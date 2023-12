Kendelse fra Polens forfatningsdomstol puster til splid med EU

Polen og EU's konflikt om retsstatsprincipper spidser yderligere til.

Polens forfatningsdomstol er nemlig mandag nået frem til, at EU-Domstolens midlertidige foranstaltninger ikke er forenelige med den polske forfatning.

En midlertidig foranstaltning er, når EU-Domstolen beslutter at komme med en sanktion, inden at den har afsagt en endelig kendelse.

Kritikere har beskyldt den polske forfatningsdomstol for at være politiseret.

I 2021 nåede den frem til, at dele af EU-traktaterne er uforenelige med den polske forfatning, og at EU-lov ikke altid har forrang for den polske forfatning.

Polen har måttet betale millioner af euro i bøder i to sager, hvor EU-domstolen har indført midlertidige foranstaltninger.

Den ene sag omhandler uenigheder med Tjekket om Turow-kulminen. Den anden handler om et disciplinærkammer for dommere.

Mandagens kendelse kommer, på et tidspunkt hvor der dog kan være mere forsonende toner på vej fra Polen.

Det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS), som har været i flere konflikter med EU, mistede i oktober sit flertal i det polske parlament.

En alliance af proeuropæiske partier står klar til at danne regering, hvis PiS og premierminister Morawiecki som ventet taber en tillidsafstemning mandag.

Den Europæiske Unions Domstol, som er beliggende i Luxembourg, er den øverste dømmende myndighed i EU.

EU-Domstolen udgøres af én dommer fra hver medlemsstat samt 11 såkaldte generaladvokater.

Den blev oprettet i 1952.

