Kendt aktivist anklaget for landsforræderi i Moskva

Den russiske oppositionsaktivist Vladimir Kara-Murza, der er en af landets mest kendte Putin-kritikere, er blevet anklaget for landsforræderi.

Kara-Murza blev fængslet i april for at fordømme Ruslands invasion af Ukraine.

Han er nu blevet anklager for landsforræderi, oplyser hans advokat.

- Vores klient er blevet anklaget for at have udtalt kritik af russiske myndigheder tre gange - ved offentlige møder i Lissabon, Helsinki og Washington. Disse taler udgjorde ikke nogen fare for landet. Det var offentlig, åben kritik, siger advokaten, Vadim Prokhorov, til Tass.

I USA sagde Kara-Murza, at Putin bombarderer ukrainske hjem, skoler og hospitaler.

Kara-Murza, som tidligere har overlevet to giftangreb, risikerer op til 20 års fængsel.

Næsten alle fremtrædende kritikere af præsident Vladimir Putin er enten flygtet fra Rusland eller fængslet.

Kara-Murza har både britisk og russisk borgerskab. Han var med til at bære kisten ved den amerikanske senator John McCains begravelse i 2018.

Han var en nær rådgiver for oppositionslederen Boris Nemtsov, som blev skudt og dræbt i det centrale Moskva i 2015.

/ritzau/Reuters