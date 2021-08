Kendt borgerrettighedsforkæmper indlagt med covid-19 i USA

Den amerikanske borgerrettighedsforkæmper og tidligere demokratiske politiker Jesse Jackson er sammen med sin hustru blevet indlagt på hospitalet, efter at de begge er blevet testet positive for covid-19.

Det oplyser organisationen Rainbow PUSH Coalition, som Jackson har været med til at stifte, lørdag.

79-årige Jesse Jackson og hans 77-årige hustru Jacqueline er blevet indlagt på Northwestern Memorial Hospital i Chicago.

Det er sket, på trods af at borgerrettighedsforkæmperen fik sin første vaccinedosis mod coronavirus i januar.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er ikke yderligere opdateringer på nuværende tidspunkt. Vi vil komme med nyt, når det er muligt, siger Rainbow PUSH Coalition i en udtalelse.

Jesse Jackson blev i 2017 diagnosticeret med sygdommen Parkinsons. Han har de seneste årtier viet sit liv til at kæmpe for sorte amerikanere og andre minoriteters rettigheder.

Jacksons arbejde går helt tilbage til borgerrettighedsbevægelsen i USA i 1960'erne, der havde hans mentor Martin Luther King i spidsen.

Borgerrettighedsforkæmperen har også en lang politisk karriere bag sig.

I 1984 og 1988 forsøgte Jesse Jackson at sikre sig Demokraternes nominering til de års præsidentvalg i USA.

Her lykkedes det ham både at tiltrække sorte vælge og mange hvide liberale amerikanere. Men selv om han formåede at føre en uventet stærk valgkamp, så lykkedes det ham ikke at blive den første sorte kandidat fra et af USA's to store partier til posten i Det Hvide Hus.

/ritzau/Reuters