Kendt Hongkong-aktivist bliver igen dømt for protester

Mediemogulen Jimmy Lai, som allerede er fængslet, får endnu en dom for at have organiseret en forsamling.

Mediemogulen Jimmy Lai, som er en af Hongkongs mest markante demokratiforkæmpere, har fredag fået endnu en dom på 14 måneders fængsel.

Dommen har han fået for at organisere en uautoriseret forsamling 1. oktober 2019, hvor der fandt en stor prodemokratisk demonstration sted.

Sammen med ni andre aktivister erkendte han tidligere på måneden sin skyld i forhold til at have været med til at organisere en forsamling uden tilladelse.

Lai sidder allerede i fængsel, hvor han afsoner to domme på samlet 14 måneder for at have deltaget i lignende demonstrationer 18. og 31. august 2019.

Dem fik han i midten af april.

Siden december sidste år har Jimmy Lai været tilbageholdt, efter at han blev anklaget for svindel i forbindelse med udlejning af en bygning, som huser hans medie Apple Daily. Det er en regeringskritisk tabloidavis.

Dommer Amanda Woodcock, som også gav Lai sine tidligere domme, meddeler, at dommene afsones i forlængelse af hinanden, hvilket betyder, at Lai aktuelt står over for samlet 20 måneders fængsel.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Også Lais gentagne anholdelser har mødt kritik fra vestlige regeringer.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer".

Aftalen løber frem til 2047.

/ritzau/Reuters