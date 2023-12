Kendt prodemokratisk stemme risikerer livstid i Hongkong

Den fremtrædende prodemokratiske forretningsmand Jimmy Lai risikerer fængsel på livstid i en sag, som er begyndt mandag i Hongkong.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lai har siddet fængslet i over 1100 dage og er allerede dømt i fem andre sager.

USA og Storbritannien kræver ham løsladt.

76-årige Lai beskyldes i den seneste sag for ulovligt samarbejde med udenlandske magter. Det sker under en omfattende national sikkerhedslov, som den kinesiske regering indførte i 2020.

Lai har længe været en af Hongkongs mest kendte prodemokratiske aktivister.

Han er grundlægger af det nu lukkede medie Apple Daily, som var en hård kritiker af den kinesiske regering og støttede den store prodemokratiske bevægelse i Hongkong i 2019.

Der kommer ikke til at være et nævningeting i sagen, hvilket er utraditionelt i den type sager. Lai er blevet nægtet repræsentation af den advokat, som han helst ville have.

Den 76-årige forretningsmand har ikke været set i offentligheden siden 2021. Mandag mødte han op i retten i jakkesæt og så tyndere ud end sædvanligt.

Han smilede og vinkede til tilhørerpladserne, hvor hans familie sad.

Lai er britisk statsborger. Der vil også være repræsentanter fra udenlandske konsulater til stede under sagen - nemlig fra USA, Storbritannien, Australien og Canada.

Der har været bred fordømmelse af sagen i det internationale samfund. Den kinesiske regering har afvist det som en smædekampagne og indblanding fra udlandet.

Sagen mod Lai ventes at fortsætte også i det nye år.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina, under den betingelse at Hongkong blev oprettet som en særlig region. Den har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Aftalen løber frem til 2047.

Kina beskyldes for i stigende grad at stramme grebet om Hongkong. Det er blandt andet sket med en særdeles hård fremfærd mod de prodemokratiske protester og den såkaldte sikkerhedslov.

