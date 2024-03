Kendt rapper får ransaget hjem efter anklager om seksuelle overgreb

Rapperen Sean Combs, også kendt som Puff Daddy eller P. Diddy, har fået sine hjem i Miami og Los Angeles ransaget af myndighederne i USA.

Det siger flere unavngivne politikilder til mediet NBC News.

Ransagningen sker i kølvandet på en række civile søgsmål, der henover de seneste måneder er blevet anlagt mod Sean Combs.

I midten af november sidste år blev han sagsøgt for voldtægt af sin ekskæreste, sangerinden Cassie.

I søgsmålet hævdedes det, at Sean Combs udsatte Cassie - Casandra Ventura - for tvang ved brug af fysisk magt og euforiserende stoffer i over et årti, da de havde et forhold.

Voldtægten skulle angiveligt være sket i 2018.

Kort efter søgsmålet afviste hans advokat, at der skulle være hold i anklagerne, og at rapperen var blevet mødt med trusler og krav om 30 millioner dollar.

Advokaten sagde yderligere, at Combs - før søgsmålet blev indgivet ved retten - tilbød Ventura et ottecifret beløb i et forsøg på at få hende til at tie.

Dagen efter indgivelsen endte det med et forlig, som offentligheden ikke har fået indblik i.

En uge senere blev Sean Combs ramt af et nyt søgsmål, hvori han blev beskyldt for at have bedøvet og begået seksuelt overgreb mod en universitetsstuderende i 1991.

Blandt flere andre søgsmål, der siden da er blevet anlagt mod rapperen, finder man både anklager om seksuelt slaveri, voldtægt samt distribution af ulovlige stoffer og skydevåben, skriver NBC News med henvisning til en kilde tæt på efterforskningen.

Kilden siger desuden, at tre kvinder og en mand er blevet afhørt i forbindelse med anklagerne. Tre yderligere afhøringer er klar til at blive lavet, fremgår det.

Repræsentanter for den 54-årige rapper har ikke reageret på mediets henvendelse.

Han har løbende nægtet samtlige anklager af seksuel karakter, skriver NBC News.

/ritzau/