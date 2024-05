Kennedy Jr. havde orm i hjernen men føler sig frisk igen

Den uafhængige amerikanske præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. havde en parasit i hjernen for over ti år siden.

Det skriver den amerikanske avis New York Times onsdag på baggrund af vidneudsagn, som Kennedy kom med i 2012.

Men han er kommet sig fuldstændig, siger hans kampagnehold til nyhedsbureauet Reuters.

I vidneudsagnet siger Kennedy, at han i 2010 følte sig omtåget og led af hukommelsestab.

Flere læger bemærkede en mørk plet på skanninger af Kennedys hjerne og troede, at der måske var tale om en tumor.

Men Kennedy forklarer i sit vidneudsagn, at uregelmæssigheden på skanningerne var "forårsaget af en orm, som kom ind i min hjerne og spiste en del af den og så døde".

Hans kampagnehold forklarer parasitten med, at Kennedy "rejste meget i Afrika, Sydamerika og Asien i sit arbejde som miljøadvokat".

- Og et af de steder fik han parasitten, siger pressesekretær Stefanie Spear til Reuters.

Hun fortsætter:

- Problemet blev løst for over ti år siden, og hans fysiske og mentale helbred er robust.

På landsplan kan Kennedy få op mod otte procent af stemmerne ved det kommende præsidentvalg i november. Det viser en meningsmåling fra instituttet Ipsos, som Reuters har bragt.

Det vurderes, at den uafhængige kandidat kan få betydning for resultatet i flere svingstater, som kan blive udslagsgivende for, om Donald Trump eller præsident Joe Biden vinder valget.

Den 70-årige Kennedy er fra en af USA's mest berømte politiske familier. Han er tidligere præsident John F. Kennedys nevø, og han er søn af USA's tidligere justitsminister Robert F. Kennedy.

Vidneudsagnet fra 2012 stammer fra en skilsmissesag mellem Kennedy og hans anden hustru, Mary Richardson Kennedy, skriver New York Times.

Her argumenterede Robert F. Kennedy Jr. for, at han ikke var i stand til at tjene lige så mange penge som før på grund af kognitive udfordringer.

/ritzau/Reuters