Kenya jagter kultleder efter fund af tilhængere sultet ihjel

Kenyansk politi har indledt en menneskejagt på en lokal kultleder efter fundet af fire døde kultmedlemmer.

Det oplyser politiet fredag.

Ifølge politiet havde den eftersøgte kultleder bedt sine tilhængere om at sulte sig ihjel, så de kunne "møde Jesus".

11 andre personer er blevet reddet ud fra en skov nær den sydøstlige by Malindi, der ligger ved kysten til Det Indiske Ocean. De er bragt til hospitalet for at modtage behandling.

Dog er der frygt for flere dødsofre, fremgår det af en politirapport.

Ifølge rapporten havde politiet modtaget et tip om "naive borgere, der sultede sig ihjel under påskud af at møde Jesus efter at være blevet hjernevasket af en mistænkt ved navn Makenzie Nthenge, som er præst i Good News International Church".

Lokale medier skriver, at Makenzie Nthenge så sent som i marts blev anholdt og sigtet i en sag, efter at to børn angiveligt var blevet sultet ihjel af deres forældre. Han blev dog senere løsladt mod en kaution på 100.000 kenyanske shilling.

Det svarer til godt 5000 danske kroner.

De fire døde kultmedlemmer mangler endnu at blive identificeret.

Imens inkluderer de, der er bragt til hospitalet, syv mænd og fire kvinder mellem 17 og 49 år, viser politirapporten.

Tre af dem er i kritisk tilstand.

Efterforskere fortsætter deres søgen i Shakahola-skoven efter forlydender om en massegrav, hvor andre kultmedlemmer kan ligge begravet.

- Holdet har ikke været i stand til at identificere massegraven på grund af det enorme landområde og fjendtlige indbyggere i skoven, står der i rapporten.

- Der er mistanke om, at der er mange ofre inde i skovområdet, som menes at tilhøre den mistænkte, tilføjes det.

/ritzau/AFP