Kenya og andre afrikanske lande har fået del i vacciner

Vaccineleveringer, som er et led i det globale Covax-samarbejde, sammenlignes med de mest effektive våben.

Kenya tog onsdag imod mere end en million doser af AstraZenecas covid-19 vaccine, da det sammen med en række andre afrikanske lande for første gang fik del i det mest effektive middel til at bekæmpe pandemien. Det skriver Reuters.

- Vi har nu modtaget maskinpistoler, bazookaer og kampvogne, så vi kan udkæmpe krigen mod covid-19 , sagde landets sundhedsminister, Mutahi Kagwe, da de første doser ankom til Nairobis store lufthavn.

Senegal modtog samtidig 324.000 doser af vaccinen fra AstraZeneca, mens Rwanda modtog 240.000 doser.

Vaccineleveringerne er et led i det globale Covax-samarbejde, som blev sat i værk af Verdenssundshedsorganisationen WHO for at sikre vaccinationsprogrammer i verdens udviklingslande.

Rwandas sundhedsminister, Daniel Ngamilje, siger, at det er målet i hans land at få vaccineret 30 procent af befolkningen inden udgangen af 2021 og 60 procent i løbet af 2022.

De afrikanske lande har med færre ressourcer og dårlig infrastruktur store udfordringer, når flere hundrede millioner mennesker skal vaccineres, så kontinentet kan genåbne dets økonomier.

Kenya, som indtil nu har registreret 106.470 infektioner og 1863 døde med covid, har i de seneste to uger set en markant stigning i de daglige smittetal.

Der arbejder omkring 400.000 ansatte i landets sundhedssektor, som vil stå forrest i køerne, når de første vaccinationer foretages i denne uge.

De doser, der ankom onsdag, kom fra Indiens seruminstitut.

Covax, der ledes af WHO og udviklingslandenes vaccine-alliance GAVI og andre partnere, har planer om at levere 1,3 milliarder doser til 92 lav-og middelindkomstlande.

