Kenyansk dødskults børneofre blev kvalt og sultet

Flere af de døde børn fundet blandt mere end hundrede lig i Kenya viser tegn på at være blevet udsat for udsultning eller kvælning.

Det oplyste en kenyansk regeringspatolog mandag ifølge Reuters.

- De fleste af dem viser tegn på udsultning. Vi så tegn på folk, der ikke havde spist. Der var intet mad i deres maver, siger patologen Johansen Oduor ifølge Reuters.

Patologer er ifølge Kræftens Bekæmpelse speciallæger, som undersøger vævsprøver for at stille en diagnose.

Myndighederne fandt i april massegrave med 101 lig i den østlige skov Shakahola, hvor kulten Good News International Church levede.

Lederen af kulten, Paul Mackenzie Nthenge, er ifølge AFP anklaget for at have drevet sine tilhængere i døden.

Han skal have prædiket for dem, at sultedøden var den eneste måde at komme i himlen og "møde Jesus".

Selv har han sammen med 14 andre kultmedlemmer ifølge Reuters været i politiets varetægt siden 14. juni.

Ifølge det afrikanske medie The East African skal han stilles for en dommer tirsdag.

Ud over de mange lig blev otte personer reddet fra kulten, men de døde senere.

44 er indtil videre blevet reddet og har overlevet, skriver Reuters.

Dødstallet forventes ifølge det kenyanske Røde Kors at stige, og flere end 300 personer er ifølge Reuters blevet meldt savnet.

Paul Mackenzie Nthenge har ikke kommenteret på anklagerne.

Reuters har talt med to af hans advokater, som har afvist at kommentere anklagerne mod ham.

Kenyas indenrigsminister sagde fredag, at børn udgør størstedelen af de døde.

Regeringen er ifølge Johansen Oduor nu i gang med at indsamlet DNA-prøver fra de personer, som har meldt deres slægtninge savnet.

Landets præsident sagde søndag, at han vil udpege en juridisk kommission, der skal undersøge, præcis hvad der skete i Shakahola.

