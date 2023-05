Kenyansk kultleder tiltales for terror efter massakre

En kenyansk kultleder, som beskyldes for at opildne sine tilhængere til at sulte sig selv til døde, vil blive tiltalt for terrorisme.

Det oplyser anklagemyndigheden i landet efter et retsmøde i sagen tirsdag.

Anklagen mod kultlederen Paul Nthenge Mackenzie rejses i forbindelse med over 100 menneskers død.

Det dybt religiøse Kenya, hvor kristne udgør flertallet, er blevet rystet over fundet af massegrave nær kystbyen Malindi, hvor den selverklærede præst Paul Nthenge Mackenzie skal have opildnet et stort antal mennesker til at sulte sig ihjel "for at møde Jesus".

Mackenzi blev tirsdag stillet for en dommer i en stærkt bevogtet retssal sammen med otte andre tiltalte i sagen.

Efter et kort retsmøde blev sagen overført til en anden og højere retsinstans i Mombasa, som er landets næststørste by efter Nairobi.

- Der er en domstol i Mombasa, som er beregnet til at tage sig sager, der er knyttet til terrorisme, fastslog anklager Vivian Kambaga, som fik sagen flyttet uden problemer.

Den velhavende tv-prædikant Ezekiel Odero er også tiltalt i sagen.

Mindst 109 mennesker er indtil nu blevet erklæret døde. De fleste af dem var børn.

De første obduktioner blev udført mandag på ni børn og en kvinde. Obduktionerne bekræftede, at ofrene var døde af sult, mens nogle var blevet kvalt.

De fleste er fundet massegrave i skoven Shakahola nord for Mombasa ved Det Indiske Ocean.

- De fleste af dem viser tegn på udsultning. Vi så tegn på, at de ikke havde spist. Der var intet mad i deres maver, har patologen Johansen Oduor udtalt ifølge Reuters.

Odero mistænkes for at have hjulpet kulten med drab, hjælp til selvmord, bortførelse, radikalisering, forbrydelser mod børn, svindel, hvidvask af penge og forbrydelser mod menneskeheden.

44 er indtil videre blevet reddet ud af kulten og har overlevet, skriver Reuters.

/ritzau/AFP