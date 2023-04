Kenyas politi har fundet næsten 100 ofre for dødskult

Antallet af dødsofre for en kult i Kenya, hvis leder er anklaget for at have fået folk til at sulte sig ihjel, er onsdag steget til 95.

Det meddeler en regional embedsmand i kystbyen Malindi, hvor politiet er i færd med at åbne massegrave.

- Vi har foretaget fem udgravninger. Dermed er det samlede antal døde oppe på 95, siger regionskommissær Rhoda Onyancha på et pressemøde.

Over halvdelen af de døde er børn, siger tre kilder tæt på efterforskningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dybt berørte slægtninge til ofrene er samlet på et hospital i Malindi i håb om at få at vide, om deres familiemedlemmer er blandt de ofre, der er fundet i massegravene.

En af dem er den 16-årige Issa Ali. For tre år siden tog hans mor ham med til Shakahola-skoven, hvor kulten levede.

Han fortæller, at han fik tæsk af kultleder Paul Mackenzie Nthenge, da han forsøgte at komme væk fra kulten. Til sidst reddede Issa Alis far ham ud.

- Sidste gang, jeg så min mor, var i februar, siger teenagedrengen.

- Hun var så svag, da jeg sidst så hende.

Nthenge er anklaget for at have drevet sine tilhængere i døden.

Han skal have prædiket for dem, at sultedøden var den eneste måde at komme i himlen og "møde Jesus".

Uden for lighuset i Malindi venter Bethy Kahindi på nyt om sin savnede søster. Hun frygter, at søsteren er blevet offer for kulten.

Sidste gang, de to søstre talte sammen, er næsten et år siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her sagde søsteren, at "hun skulle møde Jesus, og at vi ville se hinanden i himlen", fortæller Bethy Kahindi grædende.

- Jeg har ikke noget håb om at finde min søster og hendes seks børn i live, siger den 37-årige kvinde, der sammen med andre pårørende venter på at høre nyt.

Indtil videre er 39 mennesker fundet i live i Shakahola. De er nu indlagt på hospitalet i Malindi. Nogle af dem nægter stadig at spise, fordi de er fast besluttede på at følge kultlederens ord og faste til det sidste.

En talsmand for Røde Kors i Kenya oplyser, at hjælpeorganisationen har fået anmeldelser om 311 savnede personer. Af dem er omkring 150 børn.

22 mennesker er anholdt i sagen. Blandt dem kultlederen Nthenge.

Myndighederne frygter, at dødstallet vil fortsætte med at stige.

- Vi ved ikke, hvor mange flere grave og hvor mange flere lig vi kan forvente at finde, sagde den kenyanske indenrigsminister, Kithure Kindiki, da han tirsdag besøgte stedet.

/ritzau/AFP