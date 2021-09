Kerry: Kinas kulorgie kan hæmme kamp mod klimaændringer

USA's særlige klimaudsending, John Kerry, siger efter besøg i Beijing, at Kinas kulorgie kan hæmme kampen mod klimaændringer.

- Jeg har sagt til kineserne, at opførelsen af blot et kulkraftværk mere vil være en betydelig udfordring for verdens bestræbelser på at klare klimakrisen, siger Kerry.

Han siger, at planerne om nye kulkraftværker kan gøre det vanskeligt at nå målet om nuludslip inden 2050.

Det spændte forhold mellem USA og Kina vanskeliggør de to store landes drøftelser om klimakrisen. Spændingerne skyldes blandt andet stridigheder om menneskerettigheder, håndteringen coronapandemien og stridigheder i Det Sydkinesiske Hav.

Til trods for, at Kina har lovet, at dets kulforbrug vil kulminere i 2030, så har landet øget brugen af kulkraft med 38,4 gigawatt sidste år. Det er tre gange mere end ellers i verden.

Kina har sagt til USA, at fremskridt i kampen mod klimaændringer forudsætter et bedre forhold mellem Beijing og Washington.

Men Kerry opfordrer Kina til ikke at lade miljøsamarbejde blive påvirket af spændinger mellem de to lande på andre områder.

Det er umuligt at isolere det kinesisk-amerikanske klimasamarbejde fra de generelle relationer. Det sagde Kinas udenrigsminister, Wang Yi, under drøftelser med Kerry torsdag.

/ritzau/AFP