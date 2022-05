Kevin Spacey er tiltalt for fire seksuelle overgreb mod mænd

Den amerikanske skuespiller Kevin Spacey er i Storbritannien blevet tiltalt for fire tilfælde af seksuelle overgreb mod tre forskellige mænd.

Det oplyser den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service, der har til opgave at afgøre, om en person skal retsforfølges.

- Han er også blevet tiltalt for at få en person til at deltage i seksuelle aktiviteter med penetration uden samtykke, siger anklagemyndighedens leder, Rosemary Ainslie, i en udtalelse torsdag.

- Tiltalen kommer, efter at politiet i London har indsamlet beviser i forbindelse med sin efterforskning, tilføjer hun.

62-årige Kevin Spacey har i lang tid været væk fra film og tv på grund af andre anklager om overgreb fra både mænd og kvinder.

De fire seksuelle overgreb, som han torsdag er tiltalt for, skal have fundet sted mellem marts 2005 og august 2008 i London samt i april 2013 i Gloucestershire. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I november 2017 oplyste Old Vic-teatret i London, at det havde modtaget 20 forskellige anklager fra 20 mænd om upassende adfærd af Spacey. De havde været i kontakt med ham i årene mellem 1995 og 2013.

Anklagerne mod Spacey begyndte første gang at rulle, da skuespilleren Anthony Rapp stod frem med beskyldninger mod ham. Siden begyndte andre mænd og kvinder også at fortælle deres historier.

I USA er Spacey sagsøgt af Anthony Rapp. Han anklager Spacey for seksuelt overgreb og overfald, på et tidspunkt i 1980'erne hvor Rapp var 14 år.

En dommer i New York afviste sidste år en sag mod Spacey, efter at sagsøgeren ikke ville identificere sig selv offentligt.

I 2019 droppede anklagere i Massachusetts en sag, hvor Spacey var anklaget for seksuelt overgreb mod en 18-årig mand på en bar tre år tidligere. Sagen blev droppet, fordi det påståede offer ikke ville vidne.

Spacey var engang en af de største stjerner i Hollywood. Han havde senest blandt andet stor succes med Netflix-serien "House of Cards".

Amerikaneren har tidligere fået en Oscar for sin hovedrolle i filmen "American Beauty" og for birollen i filmen "The Usual Suspects".

Efter flere år uden arbejde vender Kevin Spacey efter planen tilbage i filmen "Gateway to the West". Her er danske Thomas Raft og Hollywood-skuespillerne Christopher Lambert og Eric Roberts også på rollelisten

