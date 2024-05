Mohammad Mokhber udnævnt til midlertidig iransk præsident

Irans øverste leder, Ali Khamenei, har mandag udnævnt landets første vicepræsident, Mohammad Mokhber, til midlertidig præsident efter landets præsident, Ebrahim Raisi, er omkommet i en helikopterulykke.

Der skal holdes præsidentvalg inden for 50 dage. Khamenei har erklæret fem dages landesorg.

Der vil blive holdt en begravelsesceremoni for den afdøde præsident den 21. maj i Tabriz, skriver nyhedsbureauet Mehr.

Den iranske udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, omkom også ved helikopterulykken søndag. Der var i alt ni om bord i helikopteren, som styrtede ned i et svært tilgængeligt område nær grænsen til den aserbajdsjanske enklave Nakhitsjevan. Alle de ombordværende omkom.

Den iranske regering indkaldte til et andet krisemøde mindre end 24 timer efter, at det var blevet kendt, at alle om bord var blevet dræbt.

Mandag morgen offentliggjorde nyhedsbureauet IRNA drone-optagelser af helikoptervraget på en stejl skråning i et skovområde.

Det iranske Røde Halvmåne bekræftede omkring klokken 08.30 mandag morgen, at alle de omkomne var bjærget fra ulykkesstedet.

Raisi havde været i Aserbajdsjan søndag morgen for at indvie en dæmning sammen med den aserbajdsjanske præsident, Ilham Alijev. Det var på vej hjem fra denne begivenhed, at helikopterulykken skete.

Raisi, som blev 63 år, blev anset for at være Khameneis protegé, og nogle Iran-kendere har tidligere antydet, at han var en af kandidaterne til at erstatte Irans 85-årige øverste leder efter dennes død eller tilbagetræden

Som konservativ og tidligere leder af Irans retsvæsen, blev Raisi anset som en person, der ville kunne opretholde Khameinis strenge shia-teokrati.

I 2021 vandt Raisi præsidentvalget, hvor valgdeltagelsen var den laveste i den islamiske republiks 45 år lange historie.

Raisi var som person underlagt USA's sanktioner - delvis på grund af sin rolle i massehenrettelsen af tusindvis af politiske fanger under Iran-Irak-krigen i slutningen af 1980'erne.

Helikopterulykken er sket i en turbulent periode for Iran og Mellemøsten. Krigen mellem Hamas og Israel i Gazastriben har ført til mange stærke reaktioner fra de arabiske lande, og det kom i april til direkte væbnede konfrontationer mellem Iran og dets ærkefjende Israel.

Iran støtter en række væbnede antiisraelske grupper i flere lande - deriblandt Hizbollah i Libanon, Hamas i Gazastriben og Houti-oprørerne i Yemen.

/ritzau/Reuters