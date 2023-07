En person meldes såret efter droneangreb på Kharkiv

Myndighederne i Kharkiv siger natten til tirsdag, at beboelsesområder i byen er blevet ramt af droner.

En af dronerne har ødelagt to etager på et kollegie.

Politichefen i Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine, Volodymyr Tymosjko, siger, at der har været to angreb natten til mandag. Et har ramt kollegiet, mens det andet har ramt det centrale Kharkiv.

En person er kommet til skade i det centrale Kharkiv, siger han til en ukrainsk tv-kanal. Kollegiet var tomt, da angrebet fandt sted.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byens borgmester, Ihor Terekhov, siger, at der har været tre droneangreb.

- En af dronerne har ødelagt to etager på et kollegie, skriver han på beskedtjenesten Telegram.

- En brand er brudt ud, og redningstjenesten er til stede.

En video, der er delt på sociale medier, viser toppen af en bygning i brand og røg, der stiger op. Den ukrainske avis Suspilne skriver, at halvdelen af kollegiebygningen er ødelagt.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte angrebet eller verificere lokation for den brand, der ses i den førnævnte video.

Kharkiv er Ukraines næststørste by.

/ritzau/Reuters