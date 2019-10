Khashoggi-sagen

2. oktober 2018: Journalisten Jamal Khashoggi går ind i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, Tyrkiet, for at hente ægteskabsdokumenter. Hans tyrkiske forlovede venter udenfor. Det fremgår af overvågningskameraer. Dagen efter bliver han meldt savnet.

5. oktober: Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, afviser, at Khashoggi er på konsulatet.

6. oktober: Det kommer frem, at Khashoggi sandsynligvis blev myrdet på konsulatet af en specialgruppe sendt til Istanbul. Gruppen forlod landet samme dag.

7. oktober: Medier rapporterer, at Khashoggi blev skåret op, fjernet i kasser og fløjet ud af landet. En af de mistænkte identificeres som en af kronprins Mohammed bin Salmans nærmeste.

20. oktober: Saudi-Arabien indrømmer mordet på Khashoggi. Det skete efter ”klammeri” og var en fejl, hvor de ansvarlige handlede på egen hånd, lyder det.

23. oktober: Den tyrkiske præsident Erdogan udtaler, at det brutale mord blev begået af en gruppe på 15 personer, som kom fra Saudi-Arabien.

16. november: CIA konkluderer, at kronprinsen var involveret.

3. januar 2019: I Saudi-Arabien starter retssag mod 11 personer, hvor den saudiarabiske statsanklager kræver dødsstraf til fem af dem.

19. juni: Efterforskning for FN indikerer, at Saudi-Arabiens kronprins og andre højtstående personer stod bag drabet på Khashoggi.

29: september: I et interview med CBS's 60 Minutes gentager kronprins Mohammed bin Salman, at han ikke beordrede drabet, men at han påtager sig det fulde ansvar, "eftersom drabet blev begået af personer, der arbejdede for den saudiarabiske regering".

