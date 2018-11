Khashoggis sønner står frem: Vi ønsker at begrave vores far

I et interview siger sønnerne til den dræbte journalist Jamal Khashoggi, at deres far elskede Saudi-Arabien.

Sønnerne til den dræbte saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi siger i et interview med CNN, at familien ikke kan sørge og komme videre, før de har givet faren en værdig begravelse.

- Alt, vi ønsker, er at begrave ham i Medina sammen med resten af familien. Jeg har talt med myndighederne i Saudi-Arabien og håber bare, at det kan ske snart, siger sønnen Salah Khashoggi.

- Kongen har sagt, at alle de involverede vil blive stillet for en dommer, og det tror jeg på. Det vil ske, tilføjer han.

Salah Khashoggi og hans bror Abdullah beskriver deres far som en mand, der elskede sit land og troede på monarkiet.

De siger, at de foreløbig ikke ved, hvad der præcis er sket med faren.

- Jeg håber inderligt, at det, som skete, ikke var smertefuldt for ham, at det gik stærkt, og at han fik en fredelig død, siger Abdullah Khashoggi.

- For mig er det bare døden. Jeg ved, at han er død, lyder det fra storebroren Salah Khashoggi.

Jamal Khashoggi flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og boede i USA frem til sin forsvinden i begyndelsen af oktober. Han skrev kritisk om undertrykkelse af demokrati i Saudi-Arabien og i andre lande i Mellemøsten.

Khashoggi blev myrdet, da han 2. oktober trådte ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Her ventede en større gruppe saudiske agenter, som var landet i Tyrkiet samme nat, for at slå ham ihjel, lyder det fra den tyrkiske regering.

Interviewet med CNN kommer, to dage efter at avisen The Washington Post publicerede et indlæg fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

I indlægget hævder Erdogan, at ordren om at dræbe Jamal Khashoggi kom fra toppen af det saudiarabiske styre.

/ritzau/