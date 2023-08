Kidnappet rumæner er blevet løsladt efter otte år

En rumænsk sikkerhedsofficer, som blev kidnappet fra et mineprojekt i Burkina Faso i Vestafrika tilbage i 2015, er blevet befriet og sikkert returneret til Rumænien.

Det siger det rumænske udenrigsministerium onsdag ifølge Reuters og AFP.

Iulian Ghergut var 39 år, da han blev kidnappet af maskerede mænd i det nordlige Burkina Faso tæt ved grænsen til Mali.

Den islamistiske gruppe al-Mourabitoun, der er tilknyttet al-Qaeda, tog senere ansvaret for kidnapningen.

- Han er blevet løsladt og er nu i sikkerhed på rumænsk jord, lyder det fra Rumæniens udenrigsministerium i en pressemeddelelse, skriver AFP.

Her takker ministeriet "alle udenlandske partnere, især marokkanske myndigheder for den vigtige støtte, der er givet i forbindelse med at løse denne ekstremt komplicerede sag".

Den rumænske præsident Klaus Iohannis takker også de rumænske myndigheder og andre "partnere" for deres indsats på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Gherguts mor siger til det rumænske medie Digi 24, at efter hun hørte nyheden, havde hun lyst til at "gå til Bukarest bare for at se ham".

- Efter otte år havde vi ingen håb for at se ham igen. Men vi er glade for, at han nu kommer hjem, og det er det, der betyder noget, siger Gherguts bror Emilian.

Ghergut er ifølge AFP formentlig den sidste vestlige gidsel i Afrikas problemfyldte Sahel-region.

I maj blev den 88-årige australske mand Kenneth Elliot også løsladt efter mere end syv års fangenskab.

Elliot og hans kone blev kidnappet i januar 2016, hvor hans kone blev løsladt efter tre uger.

Olivier Dubois, en fransk journalist, og en amerikansk nødhjælpsarbejder, Jeffery Woodke, kidnappet i 2021 og 2016, blev løsladt i marts, skriver AFP.

