Kilde: 38-årig mand tiltalt for at lække Trumps selvangivelse

En 38-årig tidligere ansat ved det amerikanske skattevæsen, IRS, er blevet tiltalt for at stjæle og lække skattedokumenter, som ifølge en kilde tæt på sagen tilhører landets tidligere præsident Donald Trump.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Den tiltalte er en 38-årig mand, som arbejdede ved IRS mellem 2018 og 2020 - altså mens Donald Trump var præsident for USA.

Ifølge retsdokumenterne stjal han "selvangivelsen og skatteinformationer med relation til embedsmand A". I anklageskriftet står der også, at den tiltalte delte papirerne med medier.

Embedsmand A er ikke nævnt ved navn noget sted i anklageskriftet, men en kilde tæt på sagen oplyser til CNN, at der er tale om ekspræsidenten.

Både den amerikanske avis The New York Times og mediet ProPublica udgav i henholdsvis 2020 og 2021 artikler om ekspræsidentens skatteforhold. De er ikke nævnt i anklageskriftet.

Den tiltalte 38-årige er tiltalt for at afsløre en anden persons skatteforhold. Han risikerer at blive idømt fængselsstraf på op til fem år, hvis han findes skyldig.

En talsperson fra ProPublica udtaler til CNN, at mediet "ikke kender identiteten på den person, som stillede informationerne om, hvor meget de rigeste amerikanere betaler i skat, til rådighed".

Hverken The New York Times eller Donald Trump selv har umiddelbart efterkommet CNN's efterspørgsel om en kommentar til sagen.

Valgkampen er allerede godt i gang i USA, hvor Donald Trump forsøger at blive valgt som Republikanernes kandidat til næste præsidentvalg, som er i november næste år.

Også hans tidligere vicepræsident, Mike Pence, Floridas guvernør, Ron DeSantis, og andre markante navne som Nikki Haley har meldt sig ind i kampen, men Donald Trump vurderes at være favorit til at blive nomineret af Det Republikanske Parti.

