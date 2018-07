Kilde: Brexitminister har sagt op med øjeblikkelig virkning

Opsigelsen kommer, få dage efter at regeringen nåede frem til en kollektiv aftale om fremtiden uden for EU.

Den britiske brexitminister, David Davis, har sagt op med øjeblikkelig virkning.

Det fortæller en unavngiven kilde tæt på sagen ifølge flere internationale nyhedsbureauer og britiske medier.

David Davis blev udnævnt til brexitminister i 2016 og har været ansvarlig for at forhandle om brexit på vegne af Storbritannien.

Opsigelsen kommer, blot to dage efter at det sent fredag aften lykkedes premierminister Theresa May at vinde opbakning fra en dybt splittet, britisk regering.

Efter et 12 timer langt møde fredag nåede den britiske regering internt således frem til en "kollektiv" aftale om Storbritanniens fremtid uden for EU.

Ifølge Theresa May lykkedes det hende at få opbakning til en plan for frihandel med EU for industri- og landbrugsvarer, rapporterer BBC.

Planen skal bruges under forhandlingerne om en skilsmisse med EU.

/ritzau/