Kilde: Der er enighed om hovedpunkter ved møde i Saudi-Arabien

Lørdag har Saudi-Arabien været vært for den første dag af et todages møde om en fredelig løsning på krigen i Ukraine.

Førstedagen sluttede lørdag aften efter adskillige timer med erklæringer fra de forskellige landes delegation og en langvarig lukket diskussion, siger deltagerne.

Som ventet er der ikke blevet udsendt en endelig erklæring fra mødet, men en europæisk kilde siger, at der er enighed om hovedpointer.

Blandt de pointer er, at respekt for Ukraines "territoriale integritet og suverænitet" bør være "centralt for enhver fredsaftale".

Artiklen fortsætter under annoncen

Arrangørerne er lykkes med at sikre deltagelse fra alle de indflydelsesrige Briks-lande på nær Rusland. Altså var repræsentanter fra både Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika til stede på mødet.

Ifølge den europæiske kilde deltog Kina aktivt, og landet er positiv i forhold til at mødes igen.

Lederen af Brasiliens delegation, udenrigspolitisk rådgiver, Celso Amorim, brugte sine forberedte bemærkninger på at understrege, at "enhver ægte forhandling må inkludere alle parter" herunder Rusland.

Det fremgår af en udskrift af hans bemærkningen.

- Selv om Ukraine er det største offer, hvis vi virkelig vil have fred, er vi nødt til at involvere Moskva i denne proces på en eller anden måde.

En fransk diplomatkilde siger, at "indsatserne nærmer sig hinanden for at skabe forholdende for en gyldig forhandling".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Skaber dagens møde de forhold? Helt sikkert ikke. Det er en langvarig indsats.

Mødet i Jeddah kommer efter et lignende møde i København i juni, der var uformelt, men som heller ikke tilvejebragte en endelig erklæring.

Diplomater siger, at mødet, der er arrangeret af Ukraine, har til formål at engagere end række lande i debatter om en vej mod fred. Der er især fokus på medlemmer af Briks, der har haft en mere neutral tilgang til krigen i kontrast til vestlige lande.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i en videotale, at 42 lande er repræsenteret i Jeddah, og at den ukrainske delegation arbejder for en fredsplan med ti punkter.

Planen indeholder blandt andet et krav om, at russiske styrker skal trække sig helt fra ukrainske territorie.

/ritzau/AFP