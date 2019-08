Kilde efter Epsteins død: Fængslet var underbemandet

Fængselsvagter fulgte ikke regler om at tjekke op på finansmand hver halve time op til hans død, siger kilde.

Vagterne i den enhed, der skulle holde øje med den nu afdøde amerikanske finansmand Jeffrey Epstein, havde taget store mængder overarbejde på grund af underbemanding i fængslet.

Det gjaldt også lørdag morgen, hvor sexanklagede Epstein blev fundet livløs i sin celle. Det fortæller en person med kendskab til forholdene i fængslet.

Personen siger, at Epsteins enhed i fængslet Metropolitan Correctional Housing Center i New York City var bemandet med én vagt, der havde overarbejde for femte dag i træk, og en anden, der var blevet kaldt på obligatorisk overarbejde.

Kilden med kendskab til fængslet må ikke udtale sig offentligt og har betinget sig anonymitet.

Ifølge The New York Times levede fængselspersonalet ikke op til den fastsatte protokol før Einsteins død.

Vagter skulle have tjekket op på Epstein hver halve time, men det skete ikke natten op til hans død. Det fortæller en anonym politimand ifølge avisen.

I sidste måned blev Epstein fundet halvt bevidstløs i en detention i New York efter et selvmordsforsøg, og han blev derfor efterfølgende overvåget.

Epstein var tidligere dømt for sexforbrydelser. Han stod over for en opsigtsvækkende retssag, da han lørdag morgen lokal tid blev fundet livløs i en fængselscelle på Manhattan.

Han risikerede en dom på 45 års fængsel.

FBI og justitsministeriet i Washington har meddelt, at man vil foretage en undersøgelse af, hvordan det øjensynligt kunne lykkes for Epstein at tage sit eget liv.

Dødsfaldet har sat gang i en lavine af spekulationer.

De blev hjulpet godt på vej, da præsident Donald Trump delte et tweet, som mere end antydede, at tidligere præsident Bill Clinton spillede en rolle i forbindelse med milliardærens død.

Tweetet var skrevet af den højreorienterede komiker og kommentator Terrence Williams, der sent lørdag aften gav udtryk for sin konspiratoriske teori.

Epstein havde forbindelser til nogle af USA's mest magtfulde personer.

Han var på venskabelig fod med blandt andre præsident Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton og Storbritanniens prins Andrew.

Sent søndag aften lokal tid var obduktionen af Epstein færdig.

Men der er brug for mere information, før en dødsårsag kan fastslås. Det meddelte retsmedicineren søndag aften lokal tid.

/ritzau/AP