Kilde: Suu Kyi dømt for besiddelse af ulovlige walkie talkie'er

Aung San Suu Kyi risikerer i alt over 100 års fængsel for alle anklager mod den tidligere leder af Myanmar.

Den afsatte leder i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er blevet idømt yderligere fire års fængsel blandt andet for besiddelse af ulovlige walkie talkie'er.

Det oplyser en unavngiven kilde til nyhedsbureauet Reuters mandag morgen dansk tid.

Anklagerne, hun er blevet dømt for mandag, er blot tre ud af i alt 11 mod den afsatte leder.

De to af dem omhandler ulovlige walkie talkie'er, mens den sidste drejer sig om brud på landets coronaregler, skriver nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun risikerer mere end 100 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig i alle 11 anklager. Hun afviser selv anklagerne.

Aung San Suu Kyi har tidligere kaldt anklagerne mod hende for "absurde".

I begyndelsen af december blev hun også idømt fire års fængsel.

Suu Kyi fik dengang to års fængsel for at opildne til oprør mod militæret og to års fængsel for at bryde landets coronaregler.

Denne dom blev dog efterfølgende nedsat til to års husarrest.

Straffen mødte international fordømmelse verden over. Blandt andet kaldte den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, dommen for et "yderligere angreb mod demokrati og retfærdighed" i Myanmar.

FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, kaldte selve retssagen for fup.

Mandagens retssag har været lukket for offentligheden, og Suu Kyis advokater har fået forbud mod at udtale sig til pressen.

Der har været omfattende protester og sammenstød i Myanmar, siden militærjuntaen kuppede sig til magten og tilbageholdt Suu Kyi 1. februar.

Siden da har militæret slået hårdt ned på demonstranter og oppositionen i landet.

Mere end 1400 mennesker er blevet dræbt og over 11.000 er blevet anholdt, vurderer lokale aktivister ifølge AFP.

Suu Kyi modtog i 1991 Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Myanmar.

/ritzau/