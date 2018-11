Kilder: 12 kandidater vil være Merkels efterfølger

Kampen om, hvem der skal efterfølge Merkel på posten som CDU's formand, er så småt i gang.

12 medlemmer af det tyske regeringsparti CDU har ytret interesse for at efterfølge Angela Merkel på posten som CDU's partileder.

Partiledelsen indledte søndag et todages møde for at lægge fundamentet til den partikongres i december, hvor Merkels afløser skal vælges.

Merkel har stået i spidsen for CDU i 18 år og har været forbundskansler siden 2005.

I sidste uge meddelte hun, at hun ikke genopstiller, når hendes embedsperiode udløber i 2021.

Meldingen kom efter, at hendes parti led en markant tilbagegang i delstatsvalgene i Hessen og Bayern tidligere på måneden.

Nu er 12 kandidater kommet på banen for at afløse hende, siger kilder ved søndagens CDU-møde.

Nogle af navnene er på forhånd kendt. Det drejer sig om partiets generalsekretær, Annegret Kramp-Karrenbauer, der også er kendt som AKK. Hun var tidligere ministerpræsident i Saarland.

En anden kandidat er sundhedsminister Jens Spahn, der er kritisk over for Merkel.

Det samme gælder CDU's tidligere gruppeformand Friedrich Merz, der tirsdag offentliggjorde sit kandidatur.

Søndag aften var andre navne ikke umiddelbart kendt.

Tyske medier har desuden nævnt Armin Laschet, ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, som mulig kandidat. Han har dog ikke meldt sig officielt i feltet.

Ved mødet, der blev indledt søndag, skal CDU's partiledelse også drøfte de seneste valgnederlag. I Hessen var resultatet det dårligste, CDU har oplevet siden 1966.

