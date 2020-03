Kilder: Afghanistans præsident vil løslade 1000 Taliban-fanger

USA indleder tilbagetrækning af soldater i Afghanistan, mens landets regering og Taliban nærmer sig hinanden.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, vil underskrive et dekret, der beordrer løsladelsen af mindst 1000 Taliban-fanger denne uge.

Det oplyser fem afghanske embedsmænd til nyhedsbureauet Reuters mandag aften dansk tid.

Dermed kan vejen være banet for direkte forhandlinger mellem den afghanske regering og den islamistiske Taliban-bevægelse.

Ifølge en kilde vil det kun være Taliban-fanger over 52 år, der bliver løsladt. Tiltaget skal signalere, at Ghani er villig til at indgå samtaler med Taliban.

Taliban har dog krævet, at 5000 indsatte løslades, før bevægelsen vil indlede forhandlinger med den afghanske regering.

USA har været opsat på at fremme en fangeudveksling mellem Taliban og den afghanske regering.

Det oplyste USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, i sidste uge. Det skete, efter at USA og Taliban havde underskrevet en fredsaftale, som skulle føre til en tilbagetrækning af amerikanske soldater i Afghanistan.

Sent mandag aften lyder meldingen, at USA har påbegyndt tilbagetrækningen.

Det meddeler oberst Sonny Leggett, der er talsmand for de amerikanske styrker i Afghanistan, til nyhedsbureauet AFP.

USA har med fredsaftalen forpligtet sig til at reducere antallet af soldater i landet fra flere end 12.000 til 8600 inden for 135 dage.

Forudsætningen for tilbagetrækningen er dog, at Taliban overholder forpligtelser om at nedtrappe volden i landet.

Det er endnu uvist, om de danske soldater, der primært opholder sig i hovedstaden Kabul, også skal trækkes helt eller delvist ud. Og i givet fald hvornår.

Trods tegnene på at Taliban og den afghanske regering nærmer sig hinanden, er der kaotiske tilstande i Afghanistan.

Ghani blev mandag indsat i sin anden periode som præsident. Men samtidig holdt hans politiske rival, Abdullah Abdullah, sin egen indsættelsesceremoni et andet sted i bygningen.

Han har bestredet resultatet af valget i december og erklæret sig selv som vinder.

Indsættelserne blev undervejs afbrudt af høje brag, der fik flere til at flygte fra stedet. Den militante bevægelse Islamisk Stat har efterfølgende taget skylden for et raketangreb rettet mod indsættelsesceremonierne.

/ritzau/