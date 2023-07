Kilder: Anklagere er tættere på at tiltale Trump for 2020-valg

USA's tidligere præsident Donald Trump kan være et skridt nærmere på at blive tiltalt i en sag om forsøget på at omgøre valgnederlaget i 2020.

Det oplyser flere kilder med kendskab til sagen til avisen New York Times og tv-stationen NBC News.

Trumps advokater var torsdag til møde på særanklager Jack Smiths kontor i USA's justitsministerium, siger kilderne til New York Times.

Det var ikke umiddelbart klart, hvad der blev talt om på mødet, eller om Smith selv var til stede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Møder af den type er ikke usædvanlige. De bliver ofte brugt af forsvarsadvokater som et forsøg på at argumentere imod, at der bliver rejst tiltale, eller til at fremlægge deres udlægning af sagen, skriver avisen.

Særanklageren efterforsker, hvad Trump måtte have gjort i et forsøg på at vende sit valgnederlag til den nuværende præsident, Joe Biden.

Blandt andet er der tidligere kommet optagelser frem af telefonopkald, hvor Trump beder højtstående embedsmænd i delstaten Georgia om at "finde flere stemmer" til ham.

Forhenværende embedsmænd i Det Hvide Hus har afgivet forklaring om, at Trump - i de sidste måneder, han sad i præsidentembedet - lagde pres på dem med sine påstande om, at valget havde været præget af svindel.

Hans tilhængere stormede Kongressen 6. januar 2021 i et forsøg på at stoppe kongresmedlemmerne i at bekræfte Joe Bidens valgsejr.

En talsperson for den storjury, der undersøger sagen, og som Jack Smith er leder af, siger ifølge Reuters, at der ikke bliver rejst tiltale torsdag. Der er ikke umiddelbart flere oplysninger fra storjuryen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trump selv meddeler på platformen Truth Social, at hans advokater torsdag var til et "produktivt møde" i justitsministeriet.

Han skriver videre, at advokaterne brugte mødet på at "forklare detaljeret, at jeg ikke har gjort noget forkert", og at "en tiltale mod mig kun vil ødelægge vores land yderligere".

- Der blev ikke givet et varsel om indkaldelse, skriver Trump.

Tidligere på måneden oplyste han, at han i et brev fra særanklager Jack Smith er blevet informeret om, at han er centrum for en efterforskning vedrørende stormløbet mod USA's Kongres 6. januar 2021.

/ritzau/