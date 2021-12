Kilder: EU-sanktioner rammer hviderussisk og syrisk flyselskab

Femte runde sanktioner er på vej mod Hviderusland. Et syrisk flyselskab rammes for at flyve migranter nordpå.

EU-landene er blevet enige om en femte omgang sanktioner mod Hviderusland.

Det oplyser unavngivne diplomater til nyhedsbureauerne dpa og AFP.

De nye sanktioner er rettet mod 17 enkeltpersoner og 11 virksomheder eller organisationer.

Blandt dem er ifølge kilderne det hviderussiske flyselskab Belavia og det syriske flyselskab Cham Wings.

Sanktionerne ventes formelt vedtaget torsdag, oplyser kilder til dpa.

EU beskylder Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, og hans styre for at have bragt migranter til grænsen mod Polen og Litauen.

Her skal hviderussiske soldater have forsynet dem med værktøj og opfordret dem til at klippe grænsehegnet i stykker.

Ifølge EU forsøger Lukasjenko at lægge pres på EU ved at sende tusinder af migranter mod grænsen. Det er angiveligt som hævn for de sanktioner, EU tidligere har indført mod landet.

/ritzau/