Kilder: FN's Sikkerhedsråd skal til hastemøde efter Rafah-angreb

FN's Sikkerhedsråd skal samles et hastemøde, efter Israels dødelige angreb mod Rafah i det sydlige Gaza.

Det oplyser unavngivne diplomater til nyhedsbureauet AFP.

Mødet skal afholdes tirsdag, og det vil forløbe som et lukket møde.

Der fremgår endnu ikke yderligere detaljer om, hvad rådets medlemmer skal drøfte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ifølge diplomaterne Algeriet, som er et ikkepermanent medlem af FN's Sikkerhedsråd, som har anmodet om, at mødet finder sted.

Angrebet, som der henvises til, var et israelsk luftangreb, som fandt sted søndag i Rafah.

Ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza blev mindst 45 palæstinensere dræbt i forbindelse med både angrebet og den efterfølgende brand, som luftangrebet igangsatte.

Branden brød ud i en teltlejr, der husede fordrevne civile.

Israels militære anklagemyndighed har indledt en efterforskning af angrebet.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kaldte det tidligere mandag for "et tragisk uheld", at angrebet tilsyneladende har kostet civile livet.

Mandag aften lød det fra FN's generalsekretær, António Guterres, at han fordømmer angrebet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det "dræbte snesevis af uskyldige civile, som blot søgte ly fra denne dødelige konflikt", lød det fra generalsekretæren.

Rafah husede i månederne op til Israels offensiv cirka halvdelen af Gazas befolkning, hvoraf langt størstedelen var flygtet fra andre dele af det palæstinensiske område.

FN's Sikkerhedsråd har 15 medlemmer. Formandskabet går på skift mellem dem hver måned.

Fem lande har permanent medlemskab, mens ti andre lande er valgt af FN's Generalforsamling for en periode på to år. De fem faste medlemmer er USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig.

Mens Generalforsamlingen kan drøfte alle problemer, tager Sikkerhedsrådet sig kun af spørgsmål om fred og sikkerhed. Alle FN's medlemmer har forpligtet sig til at efterleve Sikkerhedsrådets beslutninger.

/ritzau/