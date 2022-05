Kilder: Forsætlig handling lå bag dødeligt flystyrt i Kina

132 mennesker døde i marts, da et fly styrtede ned i Kina. Der er foreløbig ingen beviser for tekniske fejl.

De tidlige undersøgelser i kølvandet på et dødeligt flystyrt i Kina peger i retning af, at det var en forsætlig handling, der var skyld i ulykken.

Det oplyser to unavngivne kilder med kendskab til de amerikanske undersøgelser i sagen ifølge avisen Wall Street Journal.

I alt døde samtlige 132 mennesker på passagerflyet i ulykken, der fandt sted 21. marts i den kinesiske region Guangxi.

Ifølge kilderne er der indtil videre ingen beviser for tekniske fejl. Til gengæld er der flydata fra en af flyets sorte bokse, der indikerer, at nogen i cockpittet med vilje fik flyet til at styrte ned.

Den amerikanske producent af flyet, Boeing, og USA's Nationale Råd for Transportsikkerhed (NTSB) har afvist at kommentere undersøgelserne. De henviser til de kinesiske tilsynsmyndigheder.

Flyselskabet China Eastern er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelse, ligesom den kinesiske ambassade har afvist at kommentere sagen.

En endelig rapport om flystyrtet kan tage op til to år eller mere at udarbejde, har kinesiske myndigheder sagt.

Flyet Boeing 737-800 var på vej fra Kunming til Guangzhou, da det styrtede ned i bjergene i Guangxi efter et pludseligt dyk.

123 passagerer og ni besætningsmedlemmer døde i, hvad der bliver betegnet som Kinas dødeligste flykatastrofe i 28 år.

Myndighederne har tidligere sagt, at flyets piloter ikke reagerede på gentagne opkald fra flyledere og nærliggende fly under den hurtige nedstigning.

Flyet var sat på automatpilot og fløj med en hastighed på 842 kilometer i timen i omkring 29.000 fods højde, da det begyndte at dykke hurtigt og stejlt til 7400 fod. Derefter steg det kortvarigt 1200 fod, før det igen mistede højde.

Kontakten til flyet gik tabt, 96 sekunder efter at det først begyndte at tabe højde.

Flyet var seks år gammelt og af typen Boeing 737-800.

Det er forgængeren til Boeings 737 MAX-fly, der blev underlagt et internationalt flyveforbud efter to dødelige ulykker i 2018 og 2019.

Flyulykker under selve flyvningen er relativt sjældne.

/ritzau/Reuters