Kilder: Juan Carlos vil snart hjem til Spanien igen

Spaniens ekskonge vender muligvis tilbage allerede i september, lyder det dagen efter hans afgang.

Spaniens tidligere konge Juan Carlos har udtrykt ønske om at vende hjem til Spanien snart.

Det siger kilder tæt på ekskongen ifølge den spanske tv-station RTVE.

Avisen El Mundo citerer ligeledes unavngivne kilder, der oplyser, at Juan Carlos muligvis vil vende hjem til Spanien i september.

Det er ikke bekræftet fra det spanske kongehus.

Kongehuset meddelte mandag, at Juan Carlos havde besluttet at forlade Spanien. Han ville ikke lade "hændelser fra fortiden" overskygge sønnen kong Felipes styre, hed det.

Den spanske ekskonge forlod søndag sit hjemland.

Avisen La Vanguardia skrev tidligere tirsdag, at Juan Carlos opholder sig midlertidigt i Den Dominikanske Republik. Det var uklart, hvor avisen havde oplysningen fra.

Andre medier har angivet, at kongen skulle være i Portugal.

Juan Carlos satte sig på tronen i 1975, efter at general Franco, Spaniens autoritære leder gennem flere årtier, døde.

I de første mange år var Juan Carlos populær i befolkningen for at bringe landet gennem overgangen til et moderne demokrati. Men det varede ikke ved.

En række skandaler tærede på hans omdømme. I 2014 valgte han at trække sig og overlade tronen til kronprins Felipe.

De seneste uger er presset på den tidligere konge og hans søn vokset.

Det er sket, efter at anklagemyndigheder i Spanien og Schweiz begyndte at undersøge påstande om, at Juan Carlos skulle have modtaget bestikkelse fra Saudi-Arabien i forbindelse med en kontrakt for højhastighedstog.

/ritzau/Reuters