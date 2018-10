Kilder: Löfven må opgive at danne regering

Kilder siger til radioavis, at Löfven vil fortælle talman, at der ikke er forudsætning for S-ledet regering.

Statsminister Stefan Löfven må opgive at danne en regering under Socialdemokraternas ledelse. Det oplyser kilder til den svenske radioavis, Ekot.

Det vil Löfven fortælle talmannen, den politisk udnævnte undersøger, når han møder ham mandag formiddag.

Han vil forklare, at der ikke er forudsætninger for at danne en S-ledet regering, oplyser kilderne.

/ritzau/