Mandag rejser den franske præsident Emmanuel Macron til Moskva for at mødes med Vladimir Putin.

Kilder: Macron rejser til Moskva for at købe tid i konflikt

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, rejser mandag til Moskva midt i en tid, hvor ledere i Vesten frygter, at Rusland planlægger en invasion af Ukraine.

Et af Macrons formål med turen, hvor han skal besøge præsident Vladimir Putin, er at købe tid og fastfryse situationen i flere måneder. Mindst indtil april hvor der skal være valg i Frankrig, Ungarn og Slovenien.

Det oplyser to kilder tæt på præsidenten.

- Vi er på vej ind i Putins hule. På mange måder er det et terningkast, siger en kilde tæt på Macron.

Rusland har opmarcheret omkring 100.000 tropper ved den ukrainske grænse. Landet med Putin i spidsen har også krævet sikkerhedsgarantier fra forsvarsalliancen Nato og USA, herunder at Nato ikke skal optage Ukraine som medlem.

Emmanuel Macron har haft telefonopkald med vestlige allierede, Putin og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Søndag har han talt i telefon med USA's præsident, Joe Biden, har både det franske præsidentkontor og Det Hvide Hus oplyst.

Det 40 minutter lange opkald gjorde det muligt for de to præsidenter at "dele oplysninger om kontakter skabt i løbet af weekenden" for god koordination forud for turen, oplyser præsidentkontoret i Frankrig.

Tirsdag rejser den franske præsident videre til Ukraine for at møde præsident Volodymyr Zelenskyj.

Macron vandt præsidentvalget i Frankrig i 2017.

Siden har hans embede især været kendetegnet ved højt profilerede diplomatiske besøg.

Østeuropæiske lande, der engang var under sovjetisk styre, har kritiseret Macrons samarbejdsorienterede holdning til Rusland. De er skeptiske over for præsidentens snak om en "ny europæiske sikkerhedsorden", der inkluderer Rusland.

/ritzau/Reuters