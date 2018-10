Kilder: Merkel er klar til at opgive formandspost i CDU

Merkel har stået i spidsen for CDU siden 2000. Hun har hidtil ment, at formands- og kanslerpost hører sammen.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er efter et stort stemmetab i delstaten Hessen klar til at opgive formandsposten i CDU, siger partikilder til dpa.

Det skal hun have gjort klart på et møde i partiets øverste ledelse, skriver nyhedsbureauet.

Merkel har stået i spidsen for det konservative CDU siden 2000. Hun har været forbundskansler siden 2005.

Hun har indtil i dag støttet, at formandsposten og kanslerembedet hører sammen.

Ved delstatsvalget i Hessen gik CDU over 11 procentpoint tilbage. Lige så skidt gik det to uger tidligere for søsterpartiet CSU ved delstatsvalget i Bayern.

Det tyske nyhedsbureau erfarer, at Fritz Merz, den tidligere formand for CDU/CSU's fraktion i Forbundsdagen, vil være kandidat til posten som formand.

Han har været Merkels rival, men har i de senere år ikke været meget aktiv i politik.

Formandsvalget vil formentlig finde sted i forbindelse med CDU's landsmøde i begyndelsen af december.

/ritzau/