Kilder: Pence har lykønsket Harris og tilbudt sin hjælp

USA's vicepræsident, Mike Pence, rakte torsdag hånden ud til sin efterfølger, Kamala Harris.

Det fortæller kilder med kendskab til situationen fredag.

Det er den første kontakt på dette niveau mellem den afgående administration og den indkommende administration.

I løbet af den seneste tid har Mike Pence i stigende grad overtaget arbejdet med at overdrage magten til Joe Biden og hans hold.

Trods tilsagn om at arbejde hen imod en gnidningsfri magtoverdragelse har præsident Donald Trump ikke kontaktet Biden, ligesom at han heller ikke udtrykkeligt har erkendt, at Joe Biden vandt præsidentvalget i november.

Mike Pence godkendte Biden og Harris' valgsejr i Kongressen i sidste uge, efter at hundredvis af Trump-tilhængere havde stormet kongresbygningen i et forsøg på at stoppe processen.

Pences opkald til Kamala Harris anses af iagttagere som det seneste af flere skridt fra vicepræsidenten mod at opretholde nogle af de politiske normer, som Trump har set stort på.

- Han ringede for at lykønske og tilbyde hjælp, fortæller en kilde bekendt med situationen.

Denne weekend har Mike Pence flere ture planlagt for at sige farvel til flere af de amerikanske soldater.

/ritzau/Reuters