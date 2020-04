Kilder: Rådgivere har foreslået Trump kortere corona-briefinger

Præsidentens coronabriefinger kan vare flere timer og er nogle gange endt i diskussioner med journalister.

Nogle rådgivere til USA's præsident, Donald Trump, mener, at han er blevet lidt for glad for de daglige pressemøder om coronavirus.

Det oplyser anonyme kilder med kendskab til sagen.

Angiveligt ser præsidenten de daglige pressemøder, der til tider varer flere timer, som en mulighed for at vise, at han tager hånd om krisen.

Men nogle rådgivere ville ønske, at han brugte mindre tid på pressemøderne, som flere gange er endt i diskussioner med journalister.

Dermed kunne Trump i højere grad få tid til at fokusere på sine andre opgaver i forbindelse med coronakrisen, lyder kritikken, som skulle have ført til stilfærdige henvendelser til præsidenten om at skære lidt i pressemøderne.

- Det er blevet foreslået nogle gange, men han synes, at det kører fint, og så er der seertallene, siger en kilde med kendskab til sagen.

Meningsmålinger peger på, at støtten til Trump og hans håndtering af krisen er aftagende sammenlignet med i begyndelsen.

Det står i modsætning til den støtte, som amerikanerne normalt viser til en præsident i krisetider, for eksempel George W. Bush efter angrebet 11. september 2001.

Og yderligere har de seneste meningsmålinger - som dog er behæftet med væsentlige usikkerheder - vist, at Trump på landsplan er sakket bagud i forhold til demokratiske Joe Biden, der står til at blive modkandidat til Trump ved præsidentvalget i november.

Ifølge Business Insider har pressemøderne haft gennemsnitlige seertal på de store nyhedskanaler på sammenlagt 8,5 millioner amerikanere.

De høje seertal har Trump mindst tre gange denne uge fremhævet på Twitter.

Analysen lyder dog blandt nogle rådgivere, at Trump kunne fremstå, som om han havde situationen bedre under kontrol, hvis han blot gav nogle indstuderede åbningsbemærkninger og derefter lod den særlige taskforce tage sig af spørgsmål.

- Jeg tror ikke, at de hjælper ham, siger en republikaner tæt på Det Hvide Hus om hans lange pressemøder.

- Hvis du kigger på meningsmålingerne, er opbakningen til ham i bund. Og i denne del af krisen burde det ellers gå ham godt. Som tingene skrider fremad tror jeg, at det vil gå ham værre.

Trump har for det meste en forberedt åbningsbemærkning til pressemøderne, men derefter kommer en længere spørgsmål-svar-del på flere timer.

Ikke alle mener dog, at Trump prioriterer forkert. Det gælder blandt andre Cliff Sims, en tidligere embedsmand for Trump.

- Pressemøderne giver ham mulighed for at vise sine styrker som kommunikatør og giver ham en mulighed for at være en allestedsnærværende figur i folks liv i forbindelse med krisen, siger han.

Blandt andet CNN har flere gange valgt ikke at bringe pressemøderne uredigeret, hvilket har ført til kritik fra Det Hvide Hus.

Lørdag lokal tid steg antallet af amerikanere, som er døde med coronavirus til over 20.000.

/ritzau/Reuters