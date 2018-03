Kilder siger Perus præsident trækker sig efter anklager

Videoer synes at afsløre, at præsident Kuczynskis allierede prøver at købe lovgiver før afstemning om rigsret.

Perus præsident, Pedro Pablo Kuczynski, har indgivet et ønske om at træde tilbage til landets kongres.

Det oplyser flere kilder i regeringen.

Det gør han, dagen før at der skal stemmes om en rigsretssag mod ham.

Den 79-årige Kuczynski er tidligere bankmand på Wall Street i New York. Han skulle på et regionalt topmøde i Peru i næste måned mødes med USA's præsident, Donald Trump.

Han vil senere onsdag i en tv-meddelelse fortælle om sin beslutning, siger en kilde.

Der er dukket videoer op, som viser flere af Kuczynskis allierede, der forsøger at købe en lovgiver til at støtte præsidenten.

Til gengæld får lovgiveren løfte om lukrative statslige kontrakter i sit valgdistrikt.

Kuczynski er under anklage for at have løjet om 4,75 millioner kroner, som hans konsulentfirma modtog et årti tidligere fra det brasilianske entreprenørfirma Odebrecht, skriver nyhedsbureauet AP.

Odebrecht er i centrum for den største korruptionsskandale i Latinamerika. Firmaet har erkendt at have betalt over 4,8 milliarder kroner i bestikkelse til ministre og embedsmænd rundt om i Syd- og Mellemamerika.

/ritzau/Reuters