Kilder siger russisk oliechef falder ud af vindue og dør

Det store russiske olieselskab Lukoil oplyser torsdag, at dets formand, Ravil Maganov, er død efter "alvorlig sygdom" ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flere russiske medier og nyhedsbureauet Reuters citerer kilder for at sige, at den 67-årige Maganov er død efter at være faldet ud af et vindue på et hospital i Moskva.

- Det er med dyb beklagelse, vi må meddele, at Ravil Maganov er gået bort efter alvorlig sygdom, lyder det i en erklæring fra Lukoil. Men der står intet om dødsårsagen.

Maganov er den seneste af en række højt placerede forretningsfolk i Rusland, der er døde under mystiske omstændigheder følge BBC.

Kort efter at Rusland i februar invaderede Ukraine, opfordrede Lukoils bestyrelse til, at krigen skulle stoppes så hurtigt som muligt. Og olieselskabet udtrykte sin sympati med ofrene for "denne tragedie".

I maj døde en af Lukoils direktører, Alexander Subbotin, under uklare omstændigheder, skriver BBC.

/ritzau/