Kilder: Sudans civile leder vil træde tilbage

Sudans premierminister, Abdalla Hamdok, har udtrykt ønske om at træde tilbage inden for de næste par timer.

Det siger to kilder tæt på ham til Reuters.

Hamdok gav udtryk for sit ønske om at forlade posten over for en gruppe personer i det politiske liv tirsdag aften.

De opfordrede ham til at blive på posten, men han fastholder, at han vil gå af, siger kilderne.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger.

Hamdok og hans civile regering blev væltet af militæret ved et kup i Sudan i oktober.

Men måneden efter indgik han en aftale med landets nye militære leder, general Abdel Fattah al-Burhan, om at komme tilbage på posten.

I weekenden var der store demonstrationer mod Burhan i blandt andet hovedstaden Khartoum.

Demonstranterne ønsker frie valg og anser Hamdoks genindsættelse for at være et forsøg på at give militærets kup et skær af legitimitet.

/ritzau/Reuters