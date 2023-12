Kilder: Tilbageholdte indere i Frankrig kan rejse videre mandag

De fleste af de omkring 300 indere på et fly, der er tilbageholdt i Paris på grund af mistanke om menneskesmugling, vil formentlig kunne rejse videre mandag.

Det siger kilder i det franske retsvæsen mandag til nyhedsbureauet AFP.

Flyet er et Airbus A340 fra det rumænske selskab Legend Airlines med 303 indiske passagerer om bord. Det har Nicaragua som sin endelige destination.

Flyet har været tilbageholdt i lufthavnen Vatry øst for Paris, siden det torsdag mellemlandede fra Dubai.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes, at franske myndigheder fik et anonymt tip om, at nogle af passagererne på flyet kunne være ofre for menneskesmugling.

Fire franske dommere er i gang med at afhøre passagererne for at afdække, om det er tilfældet. De har to dage til at få talt med alle passagererne.

Dommerne kan også forlænge tilbageholdelsen af flyet. Men franske anklagere siger til AFP, at de forventer, at flyet og dets passagerer vil få lov at flyve videre senest mandag formiddag.

Blandt passagererne er 11 uledsagede mindreårige, siger anklagemyndigheden. To passagerer har siden fredag været tilbageholdt af politiet.

Det skal afklares, om deres rolle "kan have været anderledes end andres".

Artiklen fortsætter under annoncen

En kilde tæt på sagen siger, at en del af de indiske passagerer formentlig var migrantarbejdere i De Forenede Arabiske Emirater. De menes at ville til Nicaragua for at kunne komme videre derfra til USA eller Canada.

Ti af passagererne har søgt asyl i Frankrig, siger en kilde med kendskab til sagen.

De omkring 300 passagerer har adgang til toilet, bad og har hver fået en seng at sove i, oplyser franske myndigheder.

De 30 besætningsmedlemmer er ikke tilbageholdt.

/ritzau/AFP