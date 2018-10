Kilder: USA sender hundredvis af soldater til Mexico-grænse

I første omgang vil forsvarsminister Mattis sende op mod tusind soldater til grænsen mod Mexico, siger kilde.

USA gør klar til at sende hundredvis af soldater til grænsen mod Mexico.

Forsvarsminister Jim Mattis ventes at underskrive ordre om at sende mindst 800 soldater til grænseområdet, siger en kilde til nyhedsbureauet AP.

En unavngiven embedsmand bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at det i første omgang er planen at udkommandere mellem 800 og 1000 soldater.

Præsident Donald Trump har i de seneste dage flere gange truet med at sætte militæret ind for at forhindre migranter i at krydse grænsen til USA.

En menneskelig karavane bestående af tusindvis af migranter er på vej til fods fra det sydlige Mexico. Mange af migranterne, som først og fremmest kommer fra det voldsramte Honduras, har kurs mod USA.

De amerikanske soldater skal håndtere den "nationale krise" på grænsen, skrev Trump tidligere torsdag på Twitter.

FN vurderer, at karavanen er vokset til 7000 mennesker, siden den satte i gang fra Honduras for knap to uger siden.

En unavngiven embedsmand siger til nyhedsbureauet AFP, at den første sending soldater især skal yde logistisk støtte i form af telte, køretøjer og udstyr.

I forvejen er der placeret omkring 2100 soldater fra den amerikanske nationalgarde ved grænsen til Mexico. De har først og fremmest en støtterolle for at frigive ressourcer for grænsevagterne.

Det er ikke umiddelbart klart, om de soldater, der forventes at blive sendt til grænsen inden længe, er fra Nationalgarden, eller om det er soldater i aktiv tjeneste.

Om mindre end to uger stemmer amerikanerne ved midtvejsvalget, hvor de skal vælge nye guvernører og medlemmer af Kongressen.

En meningsmåling viser, at ni ud af ti republikanske vælgere mener, at ulovlig indvandring er et meget stort problem. Det samme mener kun knap to ud af ti demokratiske vælgere.

/ritzau/