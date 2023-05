Kilicdaroglu beder tyrkerne kæmpe videre for demokrati

- Jeg har kæmpet. Og det vil jeg fortsætte med at gøre, siger Kemal Kilicdaroglu, som var oppositionens præsidentkandidat ved anden runde af præsidentvalget i Tyrkiet søndag.

- Jeg er ked af, at langt større problemer venter forude for vores land.

Med over 99 procent af stemmerne talt op har præsident Recep Tayyip Erdogan vundet valget med 52 procents opbakning. Det viser en optælling fra nyhedsbureauet Anadolu.

- For vores alles skyld. Fortsæt med at kæmpe for demokratiet, opfordrer Kilicdaroglu sine tilhængere i en tv-transmitteret udtalelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han erkender kun indirekte sit nederlag ved valget. Og han afstår fra at lykønske Erdogan med det genvalg, der giver ham yderligere fem år på præsidentposten.

I sin tale betegner Kilicdaroglu i stedet præsidentvalget som det mest uretfærdige valg i Tyrkiet i årevis.

- Alle statens midler blev mobiliseret for ét politisk parti og lagt for fødderne af én mand, siger han ifølge tv-stationen al-Jazeera.

En opgørelse har vist, at tyrkiske medier gav præsident Erdogan over 32 timers taletid i løbet af valgkampen i april.

Artiklen fortsætter under annoncen

I samme periode fik Kilicdaroglu kun 32 minutters taletid i medierne, der i stigende grad er under pres fra regeringens side.

Kilicdaroglu, der er leder af centrum-venstre partiet CHP, lover, at han vil fortsætte sit arbejde.

- Jeg har kæmpet for, at borgerne i dette land ikke skulle mangle noget og leve i fred. Det vil jeg fortsætte med at gøre, siger han i sin tale på valgaftenen.

/ritzau/